في تصريح لـCNN.. الأردن يرد على تغريدة لابيد عن ضجة مطعم "7 أكتوبر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لـCNN بالعربية، الخميس، أن الأردن متمسك بالسلام كـ"خيار استراتيجي" وذلك في إطار رده على تغريدة لزعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الأسبق، يائير لابيد، على فيديو متداول لافتتاح مطعم في الكرك يحمل اسم "7 أكتوبر".

وأعاد لابيد نشر مقطع فيديو يُظهر افتتاح المطعم في الكرك، على صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وكتب زعيم المعارضة في إسرائيل تعليقا جاء فيه: "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ 7 أكتوبر"، وأردف لابيد قائلا: "التحريض والكراهية ضد إسرائيل تولدان الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر".

وختم لابيد قائلا: "ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".

من جهته، جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، التأكيد في تصريح لموقع CNN بالعربية، على موقف بلاده من "السلام" كخيار استراتيجي" للأردن.

وأضاف بالقول في تعليق على تغريدة لابيد: "إسرائيل هي التي تعادي المنطقة بسياساتها وحربها على قطاع غزة. أزمتها مع المنطقة بأسرها وليس فقط مع الأردن".

وأردف مبيضين موضحا: "هذه النتيجة التي وصلنا لها اليوم، بسبب هذه الحكومة الإسرائيلية وانعطافاتها الحادة، وعبر 14 عاما من الحصار على قطاع غزة وتأزيم الوضع في المنطقة".

وقالت مصادر أردنية رسمية إن المحل المشار إليه لم يرد أنه مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ضمن الأسماء التجارية رسميا، مشددة على أن هذه الآلية هي من اختصاص البلديات في المحافظات.

وأضافت المصادر بالقول لـCNN بالعربية: "هناك تعميم بعدم تسجيل أي أسماء تجارية تحمل دلالات سياسية؛ وتم رفض العديد من طلبات الأسماء التجارية التي تحمل دلالات سياسية في وقت سابق".