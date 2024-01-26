دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تفاعلا، الجمعة، بتعليقه على الوضع في العراق ودور ما وصفها بـ"المعارضة العراقية" في استقدام القوات الأمريكية لإسقاط الرئيس الراحل، صدام حسين، و"قيامها حاليا بشن هجمات" على تلك القوات، بحسب تعبيره.

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "المعارضة العراقية أتت بالقوات الأمريكية لإسقاط نظام صدام، واليوم تهاجم القواعد العسكرية الأمريكية".

وأضاف نائب قائد شرطة دبي في منشوره: "ستغادر أمريكا بعد أن فشلت في صناعة ديمقراطية غربية في بيئة مرجعيات دينية... لكن المستقبل سيكون بعد مغادرتها محفوفا بالمخاطر".

وتفاعل مستخدمون عبر منصة "إكس"، على ما كتبه خلفان، حيث قال أحدهم: "أفغانستان رقم ٢...لكن الحقيقة أخ ضاحي أن المعارضة العراقية لم تكن قادرة لحالها في الإتيان بالقوات الأمريكية، وقد تسببت بعض الأنظمة العربية في ذلك أيضا ولذا فلابد من الاستفادة من دروس التاريخ".

وكتب مستخدم ثان: "هي من صنعت هذه الفوضى ومكنت التيارات المتأسلمة التي لا تؤمن أساسا بدولة، ومنهجها وتوجهها عابر للحدود، فلا تفهم للسياسة وفاشلة كليا في إدارة الدولة، وتستغل موقعها للسرقات والفساد فقط".

وعلق مستخدم آخر على المنصة ذاتها بقوله: "العراق جميل يحتاج فقط قيادة حكيمة نفس قيادتنا الرشيدة".