نجيب ساويرس يعلق بذكرى 25 يناير: ثورة شاء من شاء وأبى من أبى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تسمية أحداث 25 يناير في مصر بـ"الثورة" قائلا إنها كانت " ثورة شاء من شاء وأبى من أبى".

جاء ذلك بتعليق لساويرس على تدوين من صاحب حساب " sameh makram" كتب فيها: "لو كانت ٢٥ يناير ثورة كانت أتت بنجاح.. لكنها لم تكن ثورة"، ليرد ساويرس قائلا: "ثورة شاء من شاء وأبى من أبى.. وفشلت لان الشباب ظن انه عمل اللي عليه والباقي سياسة مش شغلته فاتسرقت… وبالتالي لم تنجح".

وعلق صاحب حساب أبو تميم الهاشمي قائلا: "والباقي سياسة مش شغلته !!!اخبار حزب المصريين الأحرار ايه؟!" ليرد ساويرس قائلا: "اتسرق برضه".

وقال صاحب حساب AZZAM: "عملت محضر طب يمكن البوليس يلاقى اللى سرقوه؟"، ليرد ساويرس قائلا: "حاميها حراميها".

وذكرى 25 يناير هي التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.