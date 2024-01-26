دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الداخلية الكويتية التي أعلنت فيه "إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية".

وعلق النائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالحميد دشتي، على بيان الداخلية قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "شكرا لرجال الامن.. لكن هناك نقطة غير لائقة في بيان الداخلية '' الطائفة الشيعية '' نحن في بلد جميعاً فيه اخوة مسلمون مواطنون! كان من الانسب ان تسموا المسميات: دور عبادة للمسلمين الجعفرية.. شكراً رجال امن الدولة شكرا طلال الخالد شكرا رجال الامن".

من جهته علق النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي قائلا: "كما وردني.. عاجل - المتهمون (بالتخطيط لتفجير حسينيات في الكويت) اعترفوا بتواصلهم مع قيادات داعش في ليبيا وسوريا والعراق عبر برنامج «تليغرام» وعثر بحوزتهم على رسائل نصية تثبت تخطيطهم لتنفيذ عمل إرهابي..تعليقي: كما توقعت أنهم من الدواعش ومعلوم ارتباط قيادات الدواعش بالاستخبارات الايرانية وتلقيهم الدعم والأوامر لتجنيد الشباب لصالح عملياتهم الارهابية التي تخدم المشروع الايراني.."

وقالت الداخلية الكويتية في بيانها: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص.. تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي.. تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".