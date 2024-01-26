الكويت: إحباط عملية "إرهابية" لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية

نشر الخميس ، 25 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس "إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية".

وقالت الوزارة، في بيان، عبر منصة "إكس": "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص".

وأضافت: "تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".

وتابعت: "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".