الكويت: إحباط عملية "إرهابية" لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية

الشرق الأوسط
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الكويت: إحباط عملية "إرهابية" لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية
صورة أرشيفية لعلم الكويت Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس "إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية".

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وقالت الوزارة، في بيان، عبر منصة "إكس": "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص".

 وأضافت: "تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".

وتابعت: "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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