نشر الجمعة ، 26 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- أعرب وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، الجمعة، عن امتنانه للإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة.

وقال المالكي في بيان بالفيديو: "قام قضاة محكمة العدل الدولية بتقييم الحقائق والقانون، لقد حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".

وذكر المالكي أن "حكم محكمة العدل الدولية يكسر ثقافة إسرائيل الراسخة المتمثلة في الإجرام والإفلات من العقاب، والتي ميزت احتلالها المستمر، والتشريد، والاضطهاد، والفصل العنصري في فلسطين عل مدى عقود"، حسب قوله.

ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة، مؤكدا على أنها التزام قانوني ملزم لإسرائيل.

وحث وزير الخارجية الفلسطيني الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية لوقف ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة" ومنع التواطؤ فيها.

ولا يمثل قرار محكمة العدل الدولية، اليوم، حكما بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية.

وأعرب المالكي عن تقديره لخطوة جنوب أفريقيا الجريئة المتمثلة في التضامن النشط، وتعهد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة.