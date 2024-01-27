وزير خارجية إسرائيل: نسعى إلى منع "الأونروا" من العمل في غزة بعد الحرب

القدس (CNN)-- اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، السبت، أن إسرائيل ستسعى إلى منع وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في قطاع غزة بعد الحرب، قائلا إن الوكالة "لن تكون جزءا من اليوم التالي".

ويأتي ذلك في أعقاب مزاعم بتورط 12 من موظفي "الأونروا" بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على إسرائيل.

ونشر كاتس بيانا، السبت، على منصة "إكس، تويتر سابقا، "أثنى فيه على الحكومة الأمريكية لقرارها بوقف التمويل" للأونروا.

وقال كاتس: "لقد حذرنا منذ سنوات من أن الأونروا تعمل على إدامة قضية اللاجئين، وتعرقل السلام، وتعمل كذراع مدني لحركة حماس في غزة".

وأضاف كاتس: "الأونروا ليست الحل، فالعديد من موظفيها ينتمون إلى حماس ويحملون أيديولوجيات قاتلة، ويساعدون في الأنشطة الإرهابية ويحافظون على سلطة حماس"، حسب قوله.

وتواصلت CNN مع الأونروا والسلطات الإسرائيلية بشأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل للأونروا، وطبيعة التورط المزعوم لموظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، بعد أن أدان كبار مسؤولي المنظمة الدولية، مرارا النهج العسكري الذي تتبعه إسرائيل في حرب غزة.