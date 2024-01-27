دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، القبض على 7 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنين سعوديين، موضحا أن 6 من اليمنيين قاموا بانتحال صفة غير صحيحة، والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها.

وأوضح الأمن العام السعودي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أنه "تم اعتقال 6 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بانتحال صفة غير صحيحة، والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها، والاستيلاء على مبالغ مالية".

وأكد الأمن العام السعودي أنه "تم اعتقال مقيم من الجنسية اليمنية قام بترويج 4 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر".

وأضاف الأمن العام السعودي في مقطع الفيديو أنه جرى "اعتقال مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبته، واعتقال مواطن آخر قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر".