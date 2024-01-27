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(CNN)-- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تداعيات تراجع وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من قطاع غزة وحجب المساعدات عن معبر كرم أبو سالم الحدودي يومي الخميس والجمعة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان في وقت مبكر، السبت: "في 25 و26 يناير/ كانون الثاني، منع المتظاهرون الإسرائيليون شاحنات المساعدات من الوصول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم"، مضيفا أن الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والطحين والخيام ومستلزمات النظافة لم تتمكن من الدخول.

ونظمت الاحتجاجات عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أجل وقف دخول المساعدات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم حتى عودة جميع المختطفين.

وقال المتحدث باسم منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، حاييم روبنشتاين، في بيان، الجمعة، إن "ممثلي عائلات المختطفين وصلوا إلى معبر كرم أبو سالم ومنعوا الشاحنات التي تحمل الكثير من المساعدات لحركة حماس من دخول قطاع غزة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه تم تسهيل حوالي 15% فقط (ثمانية من أصل 51) من بعثات المساعدات الإنسانية المخطط لها لشمال غزة في الفترة من 1 إلى 25 يناير/ كانون الثاني، في حين تم رفض 29 بعثة.