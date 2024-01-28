(CNN) – أعرب الأردن عن إدانته لما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" الذي قال إنه استهدف "موقعا متقدما" على الحدود مع سوريا وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 30 آخرين على الأقل في حصيلة غير نهائية.

وجاء في البيان الأردني: "دان الأردن اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل ٣ جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

وأشار البيان إلى أن وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، أعرب عن "تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء".

وأكد مبيضين أن الهجوم لم يُسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الأردني، وشدد على أن "الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة".

وختم البيان بالقول: "وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت في بيان الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 في هجوم بدون طيار في اتجاه واحد "ضرب قاعدة شمال شرق الأردن"، في حين كشف مسؤولون أمريكيون لـCNN أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 30 وهي مرشحة للازدياد.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان الأحد: "قلب أمريكا مثقل بالحزن اليوم، الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي وجرح العديد خلال هجوم جوي بدون طيار على قواتنا المتمركزة شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية في حين أننا لا نزال نجمع حقائق حول هذا الهجوم، نحن نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المتشددة المتطرفة المدعومة من إيران العاملة في سوريا والعراق".