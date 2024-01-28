نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) – أكدت الحكومة الأردنية أن القاعدة التي تم استهدافها بهجوم بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين ووقوع 24 إصابة على الأقل، تقع خارج حدود الأردن، في حين حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، المليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم الذي قال إنه وقع "شمال شرق الأردن".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات نقلتها قناة "المملكة" الرسمية الأردنية: "القاعدة الأمريكية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية".

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لـCNN إن هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية صغيرة في الأردن أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 24 على الأقل.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قُتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار “استهدف قاعدة شمال شرق الأردن”.

جدير بالذكر أنه لا يزال هناك عدم يقين حول موقع القاعدة الأمريكية، المستهدفة.

من جانبه، تعهد بايدن بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي في هجوم طائرة بدون طيار على موقع أمريكي صغير في الأردن بالقرب من الحدود السورية، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران هي المسؤولة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان الأحد: "قلب أمريكا مثقل بالحزن اليوم، الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي وجرح العديد خلال هجوم جوي بدون طيار على قواتنا المتمركزة شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية في حين أننا لا نزال نجمع حقائق حول هذا الهجوم، نحن نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المتشددة المتطرفة المدعومة من إيران العاملة في سوريا والعراق".

وتعهد بايدن بأن الولايات المتحدة “ستحاسب كل المسؤولين في الوقت والطريقة التي نختارها”.

ووصف الرئيس الأمريكي الجنود الثلاثة بـ"الوطنيين"، مشيداً بشجاعتهم ومعربا عن حزنه، وواصفا الهجوم بأنه "هجوم حقير وغير عادل".

وأضاف بايدن قائلا: "معاً، سنحافظ على التزامنا المقدس تجاه عائلاتهم وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم، سنواصل طريق التزامهم بمحاربة الإرهاب".