نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أن ما يحتاجه الوضع في غزة حاليا قرار من المجتمع الدولي "ملزم وله قيمة"، وأن إسرائيل تتبع "سياسة ممنهجة لتجويع وحصار الشعب الفلسطيني" في القطاع.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري: "أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "هذا هو التحدي الكبير"، وأكد أن "رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة رفضا كاملا وعدم التجاوب معه هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن، الذي نشاهده أكثر من 30 ألف مدني قتيل في غزة".

ورأى وزير الخارجية السعودي أن هناك "ٍسياسة ممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة" وأردف: "كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "وهنا المجتمع الدولي أمام خيار: هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة؟ هل يريد أن يكون للسلام مكان؟ إذن لا بد أن يكون هناك تحرك دولي واحد".

وأردف وزير الخارجية السعودي قائلا: "وسوف نستمر كدول عربية، السعودية ومصر وغيرنا للضغط بهذا الاتجاه. لكن ما هو مطلوب؟ المطلوب هو إلزام إسرائيل بما نلتزم به كلنا وهو التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".