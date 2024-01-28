نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) -- هاجم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية الرئيس جو بايدن قائلاً إن "سياسة الردع" التي اتبعتها الإدارة "فشلت فشلاً ذريعاً" ودعا إلى شن ضربات على أهداف داخل إيران.

وقال غراهام في بيان الأحد: "يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع وكلاء إيران مثلما تشاء، لكن ذلك لن يردع العدوان الإيراني".

وتابع السيناتور الجمهوري: "إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل قواتنا، ولكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل".

وقُتل ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية صغيرة في الأردن، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لـCNN مما يمثل المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أمريكيون بنيران "العدو" مباشرة في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب في غزة.

من جانبه، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، إلى أن القاعدة الأمريكية تقع خارج الأراضي الأردنية.

وتسود حالة من عدم الوضوح حول موقع القاعدة المستهدفة.