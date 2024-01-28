نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) -- قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينة من أسطولها نجحت في صد هجوم بطائرة بدون طيار شنه المتمردون الحوثيون في البحر الأحمر يوم السبت.

وجاء في تدوينة الدفاع البريطانية على "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "نجحت سفينة HMS Diamond أمس في صد هجوم بطائرة بدون طيار شنه الحوثيون المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة: "من خلال نشر نظامها الصاروخي (سي فايبر)، دمرت (دايموند) طائرة بدون طيار كانت تستهدفها، دون إصابات أو أضرار لحقت بدايموند أو طاقمها".

وتابعت الدفاع البريطانية: "إن هذه الهجمات غير القانونية والتي لا يمكن التسامح معها، غير مقبولة على الإطلاق، ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وقال وزير الدفاع غرانت شابز الأحد إن المملكة المتحدة "لم تهتز عزيمتها" بعد محاولة الحوثيين استهداف السفينة.

ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن بعد أن حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة ستتحمل عواقب هجماتها في ممر الشحن الدولي.

وقال الحوثيون إنهم لن يوقفوا هجماتهم حتى تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وقال زعيم الحوثيين عبد المالك الحوثي في كلمة إنه "شرف عظيم أن نواجه أمريكا مباشرة".

وأجبرت الهجمات بعض أكبر شركات الشحن والنفط في العالم على تعليق العبور عبر أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم. بدلاً من ذلك، تسلك الناقلات آلاف الأميال الإضافية في طرق الشحن الدولية نظرا للإبحار حول قارة أفريقيا بدلاً من المرور عبر قناة السويس.