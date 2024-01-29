نجيب ساويرس يحذر من "مصيبة ستزيد حجم الوضع الحرج" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، الاثنين، من التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق الموازية غير الرسمية، التي توصف بـ"السوق السوداء".

وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "التأخير في القرارات المطلوبة … مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه"، على حد وصفه.

وأضاف ساويرس أن "أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح".

ورأى أن الصحيح هو "البداية من سعر السوق السوداء، وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين".

ويبلغ سعر الدولار الواحد رسميا حسب البنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى ما يقرب من ضعف هذا السعر.