الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بحرية أمريكية في خليج عدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الاثنين، أنهم استهدفوا سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن، ردا على الهجمات الأمريكية- البريطانية على مواقعهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي.

وقال الناطق الرسمي باسم المسلحين الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان، إن "القوات البحرية أطلقت، مساء الأحد، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف السفينة التابعة للبحرية الأمريكية lewis B puller، أثناء إبحارها في خليج عدن"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سبأ".

وذكر سريع أن "من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا"، بحسب زعمه.

وأشار يحيى سريع في البيان إلى أن "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية للحوثيين دفاعاً عن اليمن، وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة اليمنية.

وأكد المتحدث أن "قوات الحوثيين مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى (الموانئ الإسرائيلية) في البحرين الأحمر والعربي، حتى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".