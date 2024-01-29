إيران تنفي أي دور لها في الهجوم على القاعدة الأمريكية بالأردن

(CNN)-- نفت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن يكون لبلادها أي دور في الهجوم على موقع عسكري أمريكي متقدم على الحدود بين الأردن وسوريا، مساء الأحد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وذكر تقرير الوكالة أن "ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة قال، مساء الأحد، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن إيران ليس لها علاقة ولا دور بالهجوم على القاعدة الأمريكية".

وكان الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 30 من أفراد الخدمة، هو المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، بمحاسبة المسؤولين عن الوفيات، وألقى باللوم في الهجمات على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.