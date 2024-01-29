دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، أن شرطة محافظة جدة قبضت على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، و4 مقيمين لسطوهم على مستودعات شركة تجارية.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: إن "شرطة محافظة جدة قبضت على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، و4 مقيمين من الجنسية اليمنية لسطوهم على مستودعات شركة تجارية، وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء على مبالغ مالية، والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين تم استردادهما".

وأضاف منشور الأمن العام السعودي، مساء الأحد، أنه "تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو للمتهمين في الحادث، وأرفقه بمنشوره على منصة "إكس".