أنقرة، تركيا (CNN)-- ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء نقلاً عن وزير الداخلية التركي، الاثنين، أنه تم القبض على ما لا يقل عن 47 مشتبهًا بهم على صلة بالهجوم الذي وقع، الأحد، في كنيسة باسطنبول بتركيا.

وقال علي يرليكايا، وزير الداخلية التركي، إن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 30 مداهمة بحثًا عن المهاجمين، بعد إطلاق نار على الكنيسة أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وأعلن يرليكايا، مساء الأحد، أنه تم اعتقال اثنين على الأقل من المشتبه بهم على صلة بالهجوم.

وقالت الأناضول نقلا عن الوزير إن أحد هؤلاء المشتبه بهم من طاجيكستان والآخر من روسيا "يعتقد أنه تابع" لتنظيم "داعش".

وأعلن تنظيم "داعش" بالفعل مسؤوليته عن الهجوم، بحسب بيان لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، نقلا عن مصدر أمني في التنظيم.

وأضاف الوزير في أعقاب الهجوم، أنه تم فتح تحقيق واسع النطاق، بينما كانت قوات الأمن في البلاد تبحث عن المهاجمين.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه تم حشد قوات الأمن التركية "بكل مواردها".

وأضاف أردوغان في مقطع فيديو نشره مدير الاتصالات بالحكومة التركية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أعتقد أنه سيتم القبض على المهاجمين خلال فترة قصيرة"، وشُوهد أردوغان في طائرة يجري مكالمة هاتفية مع كاهن الكنيسة في اسطنبول التي تعرضت للهجوم.