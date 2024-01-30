دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قلّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز، حسبما أظهرت لقطات مصورة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

في وقت سابق الثلاثاء، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقة بالرياض، أمير الكويت.

زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى في جولاته الخارجية منذ توليه قيادة البلاد في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتعد قلادة الملك عبد العزيز من بين أرفع الأوسمة السعودية في درجة التكريم، وعادة ما يتم منحها إلى قادة الدول. ومن أبرز من تم تقليدهم بها رؤساء الولايات المتحدة السابقين، جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، إضافة إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتتكون القلادة من سلسلة من الذهب عيار 14، طولها 108 سنتميترات، وتتألف من حلقات مستطيلة الشكل عليها زخاف عربية. ويحتوى بعضها على شعار السعودية، مع اسم الملك عبد العزيز آل سعود مكتوبًا بخط ذهبي.