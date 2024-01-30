نشر الثلاثاء ، 30 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على شخص قام بمضايقة فتاة أثناء إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل، وذلك بعد انتشار فيديو لشخص يحاول أن يُقنع فتاة بأن تخرج معه.

وجاء في بيان الأمن العام: "قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل".

وأكد الأمن العام أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق فتاة محاولة السائق إقناعها بالخروج معه إلى أحد المقاهي بينما كانت تُصر على الرفض.