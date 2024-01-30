(CNN) – قال مسؤولان أمريكيان لـCNN إن الطائرة بدون طيار التي قتلت ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي وجرحت عشرات آخرين في الأردن الأحد، اقتربت من الموقع الأمريكي العسكري، البرج 22، في نفس الوقت تقريباً الذي كانت فيه طائرة بدون طيار أمريكية تعود إلى القاعدة، الأمر الذي أدى إلى عدم يقين فيما إذا كانت معادية وأدى إلى تأخير الرد الأمريكي.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الطائرة بدون طيار المعادية اتبعت المسيرة الأمريكية عند اقترابها، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت تتبعت الجهاز الأمريكي عمدا أم أن ذلك كان من قبيل الصدفة. ولا يزال المسؤولون الأمريكيون يقومون أيضًا بتقييم نقطة منشأ إطلاق الطائرة بدون طيار المعادية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر حول الطائرة بدون طيار المعادية.

وتم التعرف على الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم الاثنين على أنهم الرقيب، ويليام ريفرز، 46 عامًا، من كارولتون، جورجيا والأخصائية كينيدي ساندرز، 24 عامًا، من وايكروس، جورجيا، والأخصائية بريونا موفيت، 23 عامًا، من سافانا، جورجيا، وفقًا لوزارة الدفاع.

وقالت نائب السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي، إنه تم تعيينهم جميعا في سرية الهندسة 718، وهي وحدة احتياطية تابعة للجيش الأمريكي مقرها في فورت مور بجورجيا.

وقالت سينغ إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في الهجوم، وهو رقم قابل للزيادة.