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أثار تعليق عدد متزايد من الدول الغربية تمويل وكالة تابعة للأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين تساؤلات حول مصير 5.9 مليون لاجئ تخدمهم الوكالة.

قامت الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها بسحب التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين كرهائن.

وشنت إسرائيل بعد ذلك حربا على الجماعة المسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من 26 ألف شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس هناك، ونزوح الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وبينما لا تزال التفاصيل ضئيلة، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن إسرائيل شاركت معلومات حول التورط المزعوم لـ 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 10 آلاف موظف في غزة في هجمات 7 أكتوبر مع الوكالة والولايات المتحدة. ولم تطلع CNN على المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها هذه المزاعم.

قامت الأونروا بطرد العديد من موظفيها بعد هذه المزاعم وفتحت تحقيقا، ووعدت بأن أي شخص متورط في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول سيحاسب "بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية" إذا ثبتت مسؤوليته.

ولكن بعيدًا عن مزاعم الأيام الأخيرة، فإن لدى إسرائيل مشاكل طويلة الأمد مع الأونروا، حيث تتهمها بمساعدة حماس وتدعو إلى تفكيكها بالكامل.

وإليك ما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على لقمة عيشهم.

ماذا تفعل الأونروا؟

تأسست الأونروا من قبل الأمم المتحدة بعد عام من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، والتي شهدت قيام إسرائيل وتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم في حدث عرفه الفلسطينيون باسم “النكبة.”

وتقدم الوكالة مجموعة واسعة من المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. كما أنها مصدر رئيسي لتوظيف اللاجئين، الذين يشكلون معظم موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولديها مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف وبروكسل. ويتمركز أكثر من 10 آلاف من موظفيها في قطاع غزة.

إن الأونروا فريدة من نوعها من حيث أنها وكالة الأمم المتحدة الوحيدة المخصصة لمجموعة محددة من اللاجئين في مناطق محددة. وفي حين أن هدفها هو دعم اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الأونروا ليس لديها تفويض لإعادة توطينهم، وهو التفويض الذي تتمتع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليس لديها سلطة على اللاجئين الفلسطينيين داخل مناطق عمليات الأونروا.

وفي العام الماضي، بلغت ميزانية الوكالة 1.6 مليار دولار، خصص معظمها للتعليم والرعاية الصحية، تليها خدمات أخرى مثل البنية التحتية وتحسين مخيمات اللاجئين.

منذ حرب غزة، أصدرت الأونروا نداء عاجلا للحصول على مبلغ 481 مليون دولار كتمويل إضافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة.

ما الذي يمكن أن يحدث إذا توقفت عمليات الأونروا؟

الأونروا منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في غزة. ويعتمد حوالي مليوني من سكان غزة على الوكالة للحصول على المساعدات، ويستخدم مليون شخص ملاجئ الأونروا للحصول على الغذاء والرعاية الصحية وسط القتال الدائر في القطاع.

وقد قامت الوكالة بتزويد سكان غزة بكل شيء بدءًا من الغذاء والرعاية الصحية وحتى التعليم والدعم النفسي على مدى عقود.

وتتولى الأونروا، إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني، توزيع جميع مساعدات الأمم المتحدة القادمة إلى الأراضي الفلسطينية تقريبًا. وتمتلك الوكالة 11 مركزًا لتوزيع المواد الغذائية على مليون شخص في غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن التمويل الحالي غير كاف وأن الأونروا قد تنفد أموالها بحلول فبراير.

وقال ليو كانز، رئيس بعثة أطباء بلا حدود المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، لشبكة CNN يوم الأحد، إن الوضع قد يتدهور، لأن المساعدات الواردة إلى غزة غير كافية بالفعل.

وقال "(إذا) أوقفت هذه الشاحنات، سيموت الناس من الجوع وبسرعة كبيرة".

ومع ذلك، فإن تداعيات وقف الأونروا لعملياتها يمكن الشعور بها خارج نطاق غزة. يعيش ملايين آخرين من اللاجئين الفلسطينيين في دول مجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان، ويعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة.

بالنسبة للفلسطينيين الموجودين على الأرض في غزة، فإن آفاق الحياة بدون الأونروا تبدو قاتمة. وفي أحد ملاجئ مدارس الأونروا في دير البلح، قال سكان غزة إنهم يشعرون بالقلق إزاء المعاناة التي ستحدث إذا تم تعليق مساعدات الأونروا.

وقالت أم محمد الخباز، وهي امرأة فلسطينية في الملجأ، لشبكة CNN يوم الاثنين: “الأونروا هي التي تساعد اللاجئين والنازحين”. ماذا بقي للناس إذا أوقفوا المساعدات؟"

ووصف علاء خضير، الأستاذ الجامعي، هذه الخطوة بأنها “قرار ظالم تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأضاف خضير: "سيعني هذا المزيد من الجوع والفقر والحرمان، وهو ما يعني الموت في نهاية المطاف". هذه ليست مجرد مشكلة؛ هذه جريمة. هذا يمحو الناس."

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، الدول التي علقت تمويلها للأونروا، وحثها على على إعادة النظر في قراراتها.

وقال: "أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا". وأضاف "يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم (موظفو الأونروا)".

ومن غير الواضح ما هي المنظمات التي يمكن أن تحل محل الأونروا إذا اضطرت الوكالة إلى وقف عملياتها. وقال يوفال شاني، الأستاذ في كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس، إنه حتى لو أُجبرت الأونروا على الخروج من غزة، فمن المحتمل أن ترغب إسرائيل في خروج تدريجي لتجنب تفاقم الصدمة الإنسانية على الأرض.

وقال شاني: "السبب وراء عدم قيام إسرائيل طوال السنوات، على الرغم من انتقاداتها العديدة (للأونروا)، بالضغط بقوة من أجل تفكيك الأونروا، بل وفي الواقع تعاونها مع الأونروا في العديد من المناسبات، هو أن الأونروا تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية". وأضافت أنه في ظل الوضع الحالي في غزة، قد لا يكون من الواقعي سحب الأونروا بشكل كامل من القطاع.

لماذا تعارض إسرائيل الأونروا؟

شنّ القادة الإسرائيليون حملة ضد الأونروا قبل وقت طويل من 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتقدوا دور المنظمة في غزة وأماكن أخرى، بالإضافة إلى تعريفها للفلسطينيين المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ. وفي الآونة الأخيرة، سعى المسؤولون إلى نزع شرعية الوكالة واقترحوا تفكيكها بالكامل.

في عام 2018، أنهت الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، كل تمويلها للوكالة بناء على طلب إسرائيل، ووصفت وزارة الخارجية في ذلك الوقت الهيئة بأنها “معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه”. وعندما أصبح جو بايدن رئيسًا في عام 2021، تراجع عن قرار سلفه وأعاد تمويل الأونروا.

ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة منفردة للأونروا.

وفي عام 2017، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حل الأونروا ودمجها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستسعى إلى منع وكالة الأمم المتحدة من العمل في غزة ما بعد الحرب، قائلا إنها "لن تكون جزءا من اليوم التالي".

قال كاتس: “لقد كنا نحذر منذ سنوات”. وأضاف أن "الأونروا تعمل على إدامة قضية اللاجئين، وعرقلة السلام، وتعمل كذراع مدني لحركة حماس في غزة".

وقد نفت الأونروا مرارا وتكرارا المزاعم الإسرائيلية بأن مساعداتها يتم تحويلها إلى حماس، وأنها تعلم الكراهية في مدارسها، وشككت في "دوافع أولئك الذين يطلقون مثل هذه الادعاءات، من خلال حملات المناصرة الكبيرة". وأدانت هجوم 7 أكتوبر ووصفته بأنه “بغيض”.

إن التهديد بإخراج الأونروا من قطاع غزة المحاصر دفع مسؤولي الأمم المتحدة وأولئك الذين يعتمدون على الوكالة إلى دق ناقوس الخطر.

وقال شاني من الجامعة العبرية: “لا ترى إسرائيل أن الأونروا أمر يفضي إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وبدلاً من ذلك، تنظر إسرائيل إلى الوكالة على أنها “آلية تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى وجه التحديد تديم الصراع فيما يتعلق بحق العودة، من خلال تصنيف اللاجئين وأحفادهم من عام 1948 … كلاجئين”.

يشير حق العودة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في العودة إلى ديار أجدادهم في ما يعرف الآن بإسرائيل، والذي تم الاعتراف به بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ويعد مصير اللاجئين أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال شاني إن إسرائيل ترى أيضًا أن الأونروا منحازة ضدها، مضيفًا أن إسرائيل “تعتبرها إحدى وكالات الأمم المتحدة الأكثر عدائية ضدها في المحافل الدولية”.

وتعرف الوكالة اللاجئين الفلسطينيين بأنهم أولئك الذين طردوا من منازلهم خلال قيام إسرائيل عام 1948، وكذلك أحفادهم. وهذا الرقم قد يصل إلى 5.9 مليون شخص اليوم. وتعارض إسرائيل عودتهم، بحجة أن مثل هذا التدفق الكبير للفلسطينيين من شأنه أن يلغي طابعها اليهودي.

وقال نتنياهو في 2018: "تعمل الأونروا على إدامة سردية ما يسمى بحق العودة، الذي هدفه القضاء على إسرائيل. لهذه الأسباب، يجب إغلاق الأونروا”.

ومن بين سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، هناك 1.6 مليون لاجئ، وفقا للأونروا.

وقال شاني: "بحسب إسرائيل، فإن هذه (الأونروا) تديم رواية مفادها أن الأشخاص الذين يعيشون في غزة سيعودون يوما ما إلى إسرائيل، وهذا يحفزهم على المقاومة".