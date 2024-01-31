السويد: العثور على"جسم خطير" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

الشرق الأوسط
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السويد: العثور على"جسم خطير" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم
عناصر من الشرطة السويدية أمام السفارة الإسرائيليةCredit: HENRIK MONTGOMERY/TT News Agency/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلنت الشرطة السويدية، الأربعاء، العثور على "جسم خطير" خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، وأضافت أنها دمرته و لم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لشبكة CNN: "تم إرسال فرقة من إزالة القنابل والشرطة إلى السفارة"، وأضاف أن "الشرطة بدأت تحقيقًا أعمق بشأن الحادث الذي تسبب في خطر عام و تهديد غير قانوني".

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، إن السفارة وموظفيها "تعرضوا لمحاولة هجوم"، وأضاف:  "نشكر السلطات السويدية على استجابتها السريعة، لن يخيفنا الإرهاب".

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