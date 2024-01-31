رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح بأن تكون المستشفيات "غطاء للإرهاب"

(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن جيش بلاده لن يسمح بأن تصبح المستشفيات "غطاء للإرهاب".

وتأتي تصريحات هاليفي بعد أن تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية وقتلت 3 فلسطينيين، بحسب مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

وقال هرتسي هاليفي، في خطابه أمام جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، إن "هؤلاء الرجال متورطون في خلية إرهابية تخطط لتنفيذ هجوم خطير على المدنيين الإسرائيليين".

وتابع: "لا نريد تحويل المستشفيات إلى ساحات قتال، ولكننا أكثر تصميما على عدم السماح للمستشفيات في غزة ويهودا والسامرة ولبنان، فوق الأرض أو في فتحات الأنفاق والأنفاق تحت المستشفيات، بأن تصبح غطاء للإرهاب يسمح للإرهابيين بتخزين الأسلحة والراحة والخروج لتنفيذ هجوم".

وذكر: "سوف ندخل إلى أكثر الأماكن تعقيدا للقضاء على الإرهاب، وضرب الإرهابيين، وسنواصل العمل في غزة، والوصول إلى أي مكان تتواجد فيه حماس، وسنواصل الهجوم، وقتل الإرهابيين، وتدمير البنية التحتية".

واتهم الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا حركة "حماس" باستخدام المستشفيات كـ"ملاجئ للتخطيط للعمليات وكدروع بشرية"، وفي المقابل، نفت "حماس" في السابق مثل هذه الاتهامات.