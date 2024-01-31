إيران تعلق على صحة رسائل بعثتها واشنطن بشأن التصعيد في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت إيران، الثلاثاء، أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة بعثت لها رسائل عديدة، خلال اليومين الماضيين، فيما يتعلق بعدم رغبتها في التصعيد بالمنطقة، وأكدت أن أي هجوم على أراضيها أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود، سيُواجه برد حاسم وقوي.

وردت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على سؤال لوسائل إعلام حول "أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت عدة رسائل إلى إيران عبر وسطاء في اليومين الماضيين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنه "لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل"، وأكدت أنه "إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيُواجه ردا حاسما وقويا".

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن "بعض وسائل الإعلام ذكرت أن واشنطن، وجهت خلال اليومين الماضيين عدة رسائل إلى طهران عبر وسطاء، تؤكد أنها لا تريد حربا واسعة النطاق، وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها"، طبقا للوكالة.

وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة"، بحسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة تدعمها إيران، على مواقع للقوات الأمريكية في العراق وسوريا، مؤخرا.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إن "إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات"، التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، حسب قوله.