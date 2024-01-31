(CNN)-- أعلنت كتائب حزب الله، أقوى الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، الثلاثاء، تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة في خطوة مفاجئة تأتي بعد يومين من هجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة عشرات آخرين.

وقالت كتائب حزب الله في بيان: "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد قوات الاحتلال (القوات الأمريكية) – منعا لإحراج الحكومة العراقية"، مضيفة: "سنواصل الدفاع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الحر البواسل بالدفاع السلبي (مؤقتا) في حال حدوث أي عمل أميركي عدائي تجاههم".

وردا على سؤال حول بيان حزب الله، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لقد رأينا تلك التقارير. ليس لدي تعليق محدد أقدمه سوى الأفعال أبلغ من الكلمات".

ويذكر أن الولايات المتحدة نفذت سلسلة من الضربات في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة واستهدفت كتائب حزب الله وجماعات أخرى ردا على هجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، استمرت الهجمات. في حين قال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعرضت لنحو 166 هجوما منذ أكتوبر/ تشرين الأول.