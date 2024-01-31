تفاعل وتحليل أسلوب استقبال أمير الكويت في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في المملكة العربية السعودية.

وأبرز نشطاء أسلوب الاستقبال "المهيب" وحفاوة الترحيب باستقباله في المطار من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وصولا إلى تقليد ضيف المملكة، قلادة الملك عبدالعزيز، ملقين الضوء على دلالات هذه الزيارة.

ويذكر أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى في جولاته الخارجية منذ توليه قيادة البلاد في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وكان سفير الكويت في السعودية، الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، قد أكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة والكويت وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى دولة الكويت وشعبها، مضيفا أن زيارة أمير الكويت كأول زيارة خارجية له بعد تسلمه مقاليد الحكم، تُجسّد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وفيما يلي بعض التعليقات التي تداولها نشطاء: