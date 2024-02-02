واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية، الذين قال إنهم قوضوا الاستقرار في المنطقة، حسبما قال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لشبكة .CNN

التوجيه الجديد، الذي نشرته صحيفة بوليتيكو لأول مرة وأعلن عنه، الخميس، سيفرض عقوبات على العديد من الأفراد المتهمين بالمشاركة في أعمال العنف.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن الأمر يستهدف أربعة أفراد متهمين بارتكاب أعمال عنف أو تخويف بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما في ذلك أشخاص متهمين بالبدء في أعمال شغب وقيادتها؛ إشعال النار في المباني والحقول والمركبات؛ الاعتداء على المدنيين والإضرار بالممتلكات.

وأعلنت وزارة الخارجية أسماء الإسرائيليين المستهدفين بالأمر التنفيذي الذي يحظر أصولهم المالية ويمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة. وهم ديفيد حاي تشاسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيترمان، ويينون ليفي.

وقال مسؤول إن البيت الأبيض أخطر الحكومة الإسرائيلية بخططه قبل صدور الأمر.

قال المسؤولون إنهم جمعوا أدلة قالوا إنها تقدم دليلا على دور الأفراد في أعمال العنف في الضفة الغربية والتي ستصمد أمام المراجعة القضائية، بما في ذلك معلومات من التقارير العامة.

ووفقا لوزارة الخارجية، فإن تشاسداي "بدأ وقاد أعمال شغب، شملت إشعال النار في المركبات والمباني، والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني".

وبحسب مستند حقائق صادر عن وزارة الخارجية، فإن تنجيل "كان متورطا في الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح تطلبت العلاج الطبي".

وزكرمان، "وفقًا لأدلة الفيديو، اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، وأوقفهم في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وبداخلها نشطاء". وحاصر ناشطين، مما أدى إلى إصابتهما، بحسب وزارة الخارجية.

وجاء في مستند الحقائق أن ليفي "قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية".

وجاء في البيان: "كان يقود بشكل منتظم مجموعات من المستوطنين من موقع مزرعة ميتريم الاستيطانية التي اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرق حقولهم، ودمر ممتلكاتهم". أما ليفي وغيره من المستوطنين في مزرعة ميتاريم "هاجموا بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية".

وليس من الواضح متى حدث كل من هذه الأفعال. صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي للصحفيين، الخميس، بأن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لاستهداف مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بعقوبات.

وقد أدان بايدن أعمال العنف هذه في الماضي، وهذه القضية ناقشها الرئيس شخصياً في الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان يوم الخميس إن العقوبات غير ضرورية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "إسرائيل تعمل ضد كل من يخالف القانون في كل مكان، لذا لا مجال لاتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الصدد"، مضيفا أن "الأغلبية المطلقة" من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية "هم مواطنون ملتزمون بالقانون".

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ردود فعل عنيفة من أجزاء رئيسية في ائتلافه السياسي لدعمه إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة. في حين أنه من غير المتوقع أن يعالج الأمر الوضع في غزة، إلا أنه سيمثل أحد الإجراءات الأكثر أهمية التي اتخذها بايدن لانتقاد إسرائيل منذ بدء الحرب في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، ويمكن أن يكون إشارة من بايدن تجاه الناخبين المسلمين والعرب الأميركيين المستائين من رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار.