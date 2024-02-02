دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات مقطعي فيديو على موقع "إنستغرام"، يظهران تعدي رجل وسيدة بالضرب على طفلين مكبلي الأيدي في محافظة السويس.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) يظهر خلال أحدهما طفلان مكبلي الأيدي من الخلف، وصوت إحدى السيدات تعاتبهما، والأخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي عليهما بالضرب".

وأضافت الوزارة في منشورها: "بالفحص أمكن تحديد الطفلين، وهما طالب وطالبة، مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، كما أمكن تحديد (الشخصين) الآخرين وتبين أنهما والدتهما، وزوج والدتهما– مقيمان بذات العنوان".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبسؤالهما، أيدا ما جاء بمضمون الفحص، وأضافا أنهما ارتكبا الواقعة من شهرين بمحل سكنهما، وعللا قيامهما بذلك لعدم رغبتهما في تواجد الطفلين معهما، ورفض والدهما إقامتهما معه".

وختمت الوزارة منشورها قائلة إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".