صورة أرشيفية تعبيرية لنقطة عسكرية أردنية على الحدود مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقّبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على التقارير التي يتم تداولها حول إلقاء القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي بين البلدين.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة ببيان وصل CNN بالعربية نسخة منه التقارير قائلا: "قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي".

وأوضح أن "التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية".

وأضاف البيان: "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالإخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".