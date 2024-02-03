(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، الجمعة، إن الولايات المتحدة بدأت في شن ضربات على أهداف لميليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا.

وأضاف المسؤولون أن هذه الضربات "بداية لما سيكون على الأرجح سلسلة من الضربات الأمريكية واسعة النطاق على الميليشيات التي نفذت هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول دفاعي إن من بين الطائرات المستخدمة في الضربات قاذفة القنابل B1 لانسر.

وجاءت الضربات الانتقامية ردا على غارة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتأتي الضربات بعد ساعات فقط من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أفراد عائلات الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الأردن.

وأشار المسؤولون إلى أن الضربات من المرجح أن تكون أكثر أهمية من الهجمات السابقة على الميليشيات المدعومة من إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي ركزت في المقام الأول على تخزين الأسلحة أو مرافق التدريب، حيث أن الإدارة الأمريكية تريد ردع ووقف المزيد من الهجمات مع تجنب اندلاع صراع واسع النطاق مع إيران في منطقة مضطربة بالفعل بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وأشارت إدارة بايدن إلى أنه قد يكون هناك إجراءات إضافية في الأيام المقبلة، وقال وزير الدفاع لويد أوستن يوم الخميس إن الرد الأمريكي سيكون "متعدد المستويات".

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في أعقاب الضربات الأمريكية، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ولم يوضح التلفزيون السوري عدد القتلى والجرحى.

وقالت موقع "فرات بوست"، لشبكة CNN، إن هجوم بطائرة بدون طيار على مشارف مدينة الميادين في شمال شرق سوريا أدى إلى مقتل 3 من أفراد الميليشيات الموالية لإيران، وإصابة عدد آخر.

وأضاف الموقع، نقلا عن أحد المقاتلين، أن "ثلاثة عناصر من الميليشيات الإيرانية قتلوا، وأصيب آخرون في حصيلة أولية، نتيجة قصف طائرة مسيرة استهدف أطراف مدينة الميادين".

وتابع أن "القوات العسكرية الموالية لإيران أخلت جميع مواقعها في مدن البوكمال والميادين ودير الزور قبل أربعة أيام، واقتصر تواجدها على عدة حراس أفراد".

ويعمل "فرات بوست" في شمال شرق سوريا.