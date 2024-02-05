دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده "ماضية في طريقها" دون الالتفاف "لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته"، في معرض تعليقه على تباين وجهات النظر تجاه "نموذج الإمارات".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين: "في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفيد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها".

وأضاف قرقاش: "الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية".

لم يوضح قرقاش من الذين قصدهم بحديثه.

قبل أيام، انتقد قرقاش ما وصفه بـ"الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات"، قائلا إنه "لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة".