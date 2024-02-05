أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، سلسلة الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية في سوريا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصفها بأنها "انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وشنت الولايات المتحدة، الجمعة، غارات جوية كبيرة على 85 هدفا في العراق وسوريا، إيذانا ببداية ما يُرجح أن تكون سلسلة ضربات على الميليشيات المدعومة من إيران، والتي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، وصف ناصر كنعاني الهجمات بأنها "محاولة يائسة" لصرف الانتباه عن "الأزمة الإقليمية المركزية" في غزة، بحسب تقرير وكالة "إرنا" للأنباء.

وشدد ناصر كنعاني على أن "ما حدث انتهاك للسيادة الوطنية وسلامة أراضي ثلاث دول في المنطقة، هي العراق وسوريا واليمن، وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".

وكرر كنعاني ادعاء إيران بأن وجودها في سوريا هو "استشاري"، ويستند إلى "دعوة رسمية من سوريا".