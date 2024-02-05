(CNN) -- أشارت سلسلة مطاعم البرغر، ماكدونالدز، التي أعلنت عن نمو إجمالي مبيعاتها وأرباحها للربع الرابع، إلى أن التوترات الخارجية أثرت على مبيعاتها في المنطقة، وأن الشركة تراقب تطور الوضع.

ولا يشكل الشرق الأوسط جزءًا كبيرًا من إجمالي نشاطها التجاري، إذ تمنح ماكدونالدز في معظم الأحيان ترخيص العلامة التجارية الخاصة بها لشركات مستقلة في المنطقة، وقالت إنها تُقدم بعض المساعدات المالية لهذه الشركات.

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وأشارت ماكدونالدز إلى أنها قدمت قدرًا ضئيلًا من المساعدات المالية للشركة التي تحمل علامتها التجارية، التي تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط.

لكن مبيعات أعمالها في الأسواق التي تنشط فيها الشركات التي منحتها رخصة استخدام علامتها التجارية، والتي تعد معظم شركات الشرق الأوسط جزءًا منها، ارتفعت بنسبة 0.7% فقط في الربع الأخير، نتيجة للتوترات.

وكان ذلك أسوأ بكثير من النمو الذي تجاوز 4% في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية.

وقبل عام، كانت أعمال الأسواق التي تضم الشركات المرخصة، الوحدة الأفضل أداءً، إذ حققت مبيعاتها نموًا يزيد عن 16%.

بشكل عام، ارتفعت المبيعات العالمية في مطاعم ماكدونالدز المفتوحة لمدة عام على الأقل بنسبة 3.4% في الربع الرابع، أقل من توقعات المحللين، حيث أثرت الاحتجاجات ضد الشركة في الشرق الأوسط على تلك النسبة.

وقد أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض إيراداتها، التي ارتفعت إلى 6.41 مليار دولار ولكنها جاءت أيضًا أقل بقليل من التوقعات.