دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي أن الفيديو المتداول لمشاجرة مسن مع شخصين في محطة وقود وقع منذ عامين، وذلك بعد تداول الفيديو بشكل واسع على "إكس".

وجاء في بيان الأمن العام: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين 3 أشخاص في محطة وقود وقع منذ نحو عامين، ولم يتقدم أي من أطراف المشاجرة ببلاغ، وتم استكمال الإجراءات النظامية".

وانتشر المقطع بشكل واسع على "إكس" على مدار اليومين الماضيين، وأثار غضبا واسعا بسبب ما وُصف بـ"الاعتداء على مسن".

ولم تتضح ملابسات المشاجرة والدوافع التي تقف خلفها حتى لحظة كتابة هذا الخبر.