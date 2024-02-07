دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الأمير الحسن بن طلال، الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمناسبة مرور 25 عامًا على توليه سلطاته الدستورية ملكًا للبلاد.

وقال الأمير الحسن بن طلال، في رسالة تهنئة إلى الملك عبدالله بمناسبة الذكرى 25 ليوم الوفاء والبيعة: "إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أهنئكم بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على توليكم سلطاتكم الدستورية ملكًا للبلاد، وحملكم الأمانة بكل جدارة واستحقاق، ورفع راية الأردن عالية، ووضعه في المكانة التي يستحق بين الأمم".

وأضاف عم الملك عبدالله: "لقد شهد الأردن في عهدكم الميمون، يا صاحب الجلالة، تطورات وإنجازات يشهد لها الجميع على كافة الصعد، سائرين على خطى والدكم الحسين، طيب الله ثراه، باني الأردن ونهضته. نسأل الله لكم ولولي عهدكم البار، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز".