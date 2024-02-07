دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني مقتل 3 مهربين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع القوات الأردنية على الحدود مع سوريا.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، في بيان، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الأربعاء محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن "مقتل ثلاثة مهربين وإصابة اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات".

في حين أصيب "أحد مرتبات قوات حرس الحدود أثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك"، وأشار المصدر إلى أن "حالته الصحية حرجة".

في بداية عام 2022، أعلن الجيش الأردني تغييره قواعد الاشتباك بعد رصده تصاعد وتيرة التهريب على الحدود الشمالية للمملكة. ونفذ الجيش عمليات عسكرية ضد عناصر ومجموعات يقول إنها متورطة في إدخال المخدرات إلى الأردن.

الشهر الماضي، احتجت الحكومة السورية على العمليات العسكرية الأردنية، معتبرة أنها "لا مبرر لها"، بينما ردت عمّان بأن دمشق لم تتخذ "أي إجراء حقيقي... ضد تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود".

وفي تصريحات سابقة لوزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة مهند مبيضين لـCNN، قال إن الاضطرابات على الحدود تعد نتيجة "الفوضى الموجودة وانفلات السلطة الذي يؤدي إلى نمو وسيطرة بعض الميليشيات والجماعات التي تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية".