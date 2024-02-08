(CNN) -- قال مسؤولان إسرائيليان، لشبكة CNN،الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن مخاوفه بشأن التوسع المحتمل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة خلال اللقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتعد رفح الآن موطنا لأكثر من 1.3 مليون شخص– أكثر من نصف سكان غزة– وفر الكثير منهم من القتال العنيف الذي يدور شمالًا في القطاع.

وتعهد مسؤولون إسرائيليون في الأيام الأخيرة بالتحرك نحو المدينة، ولن يبقى للفلسطينيين النازحين المتكدسين في الخيام في رفح مكان يفرون إليه.

وتقع المدينة على الحدود مع مصر، ومعبر رفح مغلق منذ أشهر.

وقال مسؤول إن رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أطلع بلينكن على خطط الجيش لتوسيع العمليات البرية في رفح في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تعقيد المناورة في منطقة بها الكثير من المدنيين.

وخلال اللقاء، سأل بلينكن المسؤولين الإسرائيليين عن خططهم للعمل في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان وما هي الإجراءات التي سيتخذونها للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

يذكر أن موقع "أكسيوس" أول من أورد تفاصيل اجتماع بلينكن مع المسؤولين الإسرائيليين.