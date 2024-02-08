(CNN)-- أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الخميس، أن "مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى"، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير "رأس الحكمة" واختيار "تحالف إماراتي" لتنفيذه.

وكان رئيس هيئة الاستثمار في مصر قال في تصريحات لـCNBC، الأربعاء، إن الحكومة المصرية تلقت "عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع"، في إشارة إلى مشروع "رأس الحكمة" في إطار تطوير منطقة الساحة الشمالي، وأضاف أن الاستثمارات المبدئية ربما تزيد عن 22 مليون دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، بحسب ما نقلته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك": "هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي".

وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة".

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل"، وأردف: "هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة".

ولفت مدبولي إلى أن "هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية"، وشدد على أن "مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها".