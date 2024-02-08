السعودية.. فيديو مريب لأشخاص داخل مبنى يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر أشخاص مريبين داخل مبنى وما تلاه من بيان تعقيبي من وزارة الداخلية السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عدد من الرجال بعضهم ملثم وآخرين كاشفين وجوههم داخل مبنى وقد تجمعوا في قبل الزج بأحدهم للذهاب وطرق باب شقة وإعطائه توجيهات من بعيد بمحاولة الكلام مع من في الداخل.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات قائلة بتعليق: "أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه".

وذهب نشطاء للتعقيب على بيان الداخلية السعودية ليتساءل البعض عما قام به هؤلاء الأشخاص بالضبط في حين ذهب آخرون لتقديم نصائح بضرورة عدم فتح باب المنزل إلا عند التأكد من هوية الطارق.