(CNN)-- استمعت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الذي تصفه الإمارات بـ"الإرهابي" وذلك بعد تأجيل جلسة الاستماع في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكرت "وام" أن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة الإرهابي" والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، في يناير/كانون الثاني، أعلنت تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 84 شخصا غالبيتهم من أفراد تنظيم الإخوان المسلمين، إلى يومي 7 و8 فبراير/ شباط 2024، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي، قد "أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة"، طبقا للوكالة.