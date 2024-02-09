(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها "على علم" بالتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي احتجز مواطنين أمريكيين اثنين في غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن بلاده على علم بالتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي احتجز مواطنين أمريكيين في غزة، و"تسعى للحصول على معلومات إضافية"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين أمريكيين خلال مداهمة منزل في غزة في وقت مبكر من صباح الخميس، وفقا لأحد أفراد أسرة المواطنين في الولايات المتحدة.

وبحسب ياسمين الآغا، التي عرفت نفسها بأنها ابنة عم الرجلين، فإن هاشم الآغا (20 عاما) وبراق الآغا (18 عاما) من بين مجموعة تضم حوالي 20 رجلا اعتقلهم جنود الجيش الإسرائيلي خلال المداهمة، وقالت إن الرجلين مواطنان أمريكيان، ولدا في شيكاغو.

وقالت إلاغا، لشبكة CNN ، إنها تحدثت عبر الهاتف مع خالتها والدة هاشم التي كانت حاضرة أثناء المداهمة، وذكرت أن الجنود اقتحموا الباب بينما كان أفراد الأسرة نائمون، وقيدوا النساء والأطفال داخل المنزل، وأخذوا الرجلين، ولا تعرف الأسرة إلى أين تم أخذهما في هذه المرحلة.

وذكرت ياسمين الآغا أن المنزل ملك لعمها وليس لعائلتها أي علاقات مع حركة "حماس".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.