(CNN) -- قالت الرئاسة المصرية، في بيان، الجمعة، إن القصف الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي كان السبب في عدم تسليم المساعدات في البداية إلى غزة.

وصدر البيان ردا على تصريحات الرئيس بايدن، الخميس، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يرد "فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية" لكنه "تحدث معه".

وقالت مصر إن إسرائيل قصفت رفح أربع مرات وألحقت أضرارًا بالمعبر، وبالتالي منعت دخول المساعدات.

وجاء في البيان المصري: "بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن... تؤكد الرئاسة المصرية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لهدنة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية".

وأردفت القاهرة: "مصر - منذ اللحظة الأولى - فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة... إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات".

وقالت الرئاسة إنه فور توقف القصف الإسرائيلي قامت القاهرة بإصلاح المعبر للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيانها أن "مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع".

البيان الكامل: