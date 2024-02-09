السلطة الفلسطينية تُعلق على خطة نتنياهو "المزدوجة" لرفح: مقدمة للتهجير

(CNN) – أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية التصريحات التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي أعلن من خلالها أنه أمر بوضع "خطة مزدوجة" لإخلاء مدينة رفح من المدنيين و"القضاء" على حركة "حماس"، واصفة الخطوة بأنها "مقدمة خطيرة لتهجير الشعب الفلسطيني"، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الجمعة.

وعبرت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيانها عن "رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها"، ورأت أن ذلك يشكّل "تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، حسب تعبيرها.

وحمًلت الرئاسة في بيانها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة، وألقت بالمسؤولية أيضا على الإدارة الأمريكية في ما وصفته بـ"السياسة التدميرية".

ودعت رئاسة السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لـ"تحمل مسؤولياته"، محذرة من أن هذه الخطوة تُهدد "الأمن والسلم في المنطقة والعالم"، وأنها "تتجاوز الخطوط الحمراء".

وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بالقول: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".