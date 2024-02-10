دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تُشير إلى أن غدا، الأحد، سيكون بداية شهر شعبان، حيث يصل القمر منزلة الاقتران صباح السبت 29 رجب 1445 هجرية الموافق 10 فبراير/ شباط 2024 (يوم التحري)، موضحة أن الفرصة ستكون مهيأة لرؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة إن كانت الظروف الجوية مثالية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس أبو زاهرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن "الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:16 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 7 درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 9 درجات، وإضاءته (0.7%)، وسيغرب القمر عند الساعة 06:55 مساءً بعد (39 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك تكون شروط بداية الشهر (فلكياً) حسابياً متحققة".

وأوضح المهندس أبو زاهرة أن "الفرصة ستكون مهيأة لرؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مثالية، وأكثر سهولة من خلال التلسكوب والتصوير الفلكي"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضاف المهندس أبو زاهرة: "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى (الإهلال)، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة، بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق)، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه"، بحسب الوكالة السعودية.

وأشار أبو زاهرة إلى "أنه في يوم الأحد 11 فبراير 2024 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:16 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 21 درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة 22 درجة وإضاءته (4.0%)، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وسيغرب القمر عند الساعة 08:01 مساءً بعد (1 ساعة و45 دقيقة) من غروب الشمس"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "واس".

ومن جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية في منشور على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نستطلع اليوم (السبت)، بإذن الله تعالى، هلال شهر شعبان ١٤٤٥هجرية، اللهم بلغنا رمضان، تابعونا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى".