"تستر على إرهابي هالك قتل عسكريا".. داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت الداخلية السعودية: "وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحقه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل بحق حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر، سعودي الجنسية، السبت، 29/ 7/ 1445 هجرية، الموافق 10/ 2/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب وكالة "واس".