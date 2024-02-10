الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية نفذتها "تنظيمات إرهابية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الجمعة، التصدي لـ"هجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قال المجلس، في بيان: "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته".

وذكر مجلس الأمن السيبراني أنه "تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".

وأكد أن دولة الإمارات "تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي" .