فيديو يظهر مشاركة الملك عبدالله في إنزال جوي للمساعدات على غزة

الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إحدى عمليات إنزال مساعدات على محيط المستشفى الميداني الأردني في شمالي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "المملكة" الرسمية، الأحد، الملك عبدالله وهو داخل طائرة لسلاح الجو الملكي وخلال الإنزال الجوي الأخير للمساعدات بالتعاون مع القوات المسلحة الهولندية.

وأرسل الأردن قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب تصريحات سابقة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأفادت الهيئة أنه جرى نقل المساعدات عن طريق جسرين، جوي وبري، على متن 49 طائرة (منها 11 إنزالاً جويًا)، وذلك بحمولة بلغت 719.77 طنًا، مع تسيير 325 شاحنة برية على متنها 4376.47 طنًا من المساعدات.