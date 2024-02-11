الإمارات ترفع عدد قتلاها بهجوم الصومال وتكشف أسماءهم ورتبهم العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رفعت الإمارات عدد جنودها الذين قتلوا في عملية إرهابية في الصومال إلى 4 جنود وذلك بعد وفاة أحد المصابين في الهجوم.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ورد فيه: "كانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأضافت الوكالة في تقريرها: "وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم (الأحد)، جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، (العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي)، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة".

وتابعت: "جرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم"، لافتة: "تتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي بيان منفصل، نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الرائد عبدالله راشد النعيمي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، ذاكرة: "تتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من الأخوة الأشقاء بالقوات المسلحة الإماراتية، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قد عبّر عن تعازيه إلى دولة الإمارات، وأدان الهجوم الذي شهدته العاصمة مقديشيو، داعيًا إلى تحقيق فوري في الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وزار الرئيس الصومالي مستشفى رجب طيب أردغان، "الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غوردن"، بحسب الوكالة.

وقال شيخ محمود: "نقدم تعازينا لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو. وهؤلاء الضباط جاءوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية".

وتابع: "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في بلادنا في هذا الوقت العصيب".